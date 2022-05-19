Мубариз Гурбанлы: Армения в период оккупации разрушала кладбища, использовала мечети в качестве хлева

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы на первой сессии под названием "Роль религии в миростроительстве, миротворчестве и стабильности", состоявшейся в рамках международной конференции "

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы на первой сессии под названием "Роль религии в миростроительстве, миротворчестве и стабильности", состоявшейся в рамках международной конференции "Мультикультурный взгляд на приоритетные глобальные проблемы", проинформировал участников мероприятия о преступлениях, произошедших на территории Азербайджана в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, М.Гурбанлы отметил, что 20% территории Азербайджана почти 30 лет находились под оккупацией Армении.

Он напомнил, что в 2020 году в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил от оккупации свои исторические и признанные международным правом территории: "В период оккупации Армения неоднократно совершала на этих территориях акты вандализма, уничтожала принадлежащее азербайджанскому народу религиозное, культурно-религиозное наследие. Разрушены мечети, святилища, кладбища. Мечети даже использовались в качестве хлева для содержания животных. Из 67 мечетей, находившихся на освобожденных от оккупации территориях, 63 разрушены полностью, 4 - частично".

По словам М.Гурбанлы, были изменены также внутренний и внешний облик христианских памятников, относящихся к периоду Кавказской Албании: "Они были григорианизированы (Гянджасар, Худавенг и др.) или разрушены. Некоторые зарубежные журналисты не просто так назвали Агдам, ставший жертвой армянского вандализма, "городом кошмаров", "маленькой Хиросимой"".