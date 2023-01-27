Молодежный форум исламского сотрудничества поддержал азербайджанских экоактивистов

Молодежный форум исламского сотрудничества решительно осудил незаконную эксплуатацию Арменией месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Молодежный форум исламского сотрудничества решительно осудил незаконную эксплуатацию Арменией месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении, принятом по итогам cостоявшегося сегодня заседания Исполнительного Совета Молодежного форума исламского сотрудничества (ICYF).

В заявлении отмечается, что данные шаги Армении нарушают все трехсторонние договоренности.

Руководство ICYF поддержало мирный протест азербайджанских экоактивистов и представителей НПО на дороге Ханкенди- Лачын, и в связи с этим призвало структуры в рамках Молодежного форума исламского сотрудничества поддержать азербайджанских активистов на различных медиа-платформах.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 47-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.