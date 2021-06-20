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МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей

МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что часть карты минных полей Агдамского района, переданной Арменией Азербайджану, верна на 50%, а другая - на 20-30%.
Карабах
20 июня 2021 г. 04:08
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
Анар Эйвазов

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию, распространяемую в социальных сетях, о том, что часть карты минных полей Агдамского района, переданной Арменией Азербайджану, верна на 50%, а другая - на 20-30%.

Как передает Report со ссылкой на сообщение оборонного ведомства, глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов отметил, что в настоящее время специалисты проводят полный анализ карт.

"Параллельно на территории ведутся практические работы. Поэтому пока рано говорить о каких-либо цифрах и тем более утверждать, в какой степени эти карты верны. И речь идет не только о карте минных полей Агдама, но и об анализе имеющихся на сегодняшний день карт. Еще раз хочу сказать, что результаты, достигнутые в этом направлении, со временем будут регулярно доводиться до сведения общественности", - сказал Эйвазов.

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Версия на азербайджанском языке Anar Eyvazov: “Hazırda mütəxəssislər mina xəritələrinin tam təhlilini aparır”

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