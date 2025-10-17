Минуло пять лет со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи

Минуло пять лет со дня пятого ракетного удара вооруженных сил Армении по городу Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, расположенного вдалеке от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 50 мирных жителей получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре и транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших были несовершеннолетние, женщины и старики.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупном размере) и по другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджана. Расследование поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В тот же день обстрелу подвергся другой мирный город - Мингячевир, где сосредоточена энергетическая инфраструктура Азербайджана - Мингячевирская ГЭС - самая крупная электростанция на Южном Кавказе. Силы противовоздушной обороны Азербайджана обезвредили ракеты, выпущенные армянами по этому крупному промышленному городу, который находился более чем в 100 километрах от зоны боевых действий.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября. В результате погибли 27 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.