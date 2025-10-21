Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

Сегодня, 21 октября, День освобождения поселка Миндживан Зангиланского района от армянской оккупации.

Report напоминает, что с даты освобождения этого азербайджанского населенного пункта от армянских захватчиков минуло пять лет.

21 октября 2020 года, наряду с поселком Миндживан, были освобождены села Бабайлы, Учюнджю Агалы, Сарыл, Хумарлы, Гаджаллы, Хурама, Джахангирбейли, Турабад, Ичери Мушлан, Гыраг Мушлан, Меликли, Удгюн, Бахарлы Зангиланского района, села Балйянд, Папы, Тулус, Тинли Джебраильского района, села Геджягёзлю, Ашагы Сеидахмедли и Зяргяр Физулинского района.

Отметим, что поселок Миндживан расположен на берегу реки Араз. Он был создан в 1795-1798 годах после переселения сюда семей из села Миндживан в Южном Азербайджане. В XIX веке в Зангезурском уезде были зарегистрированы два села с таким названием.

Миндживан был оккупирован ВС Армении в 1993 году. До оккупации на территории поселка располагались жилые дома, школы, библиотеки, детские сады, железнодорожная станция. После Первой Карабахской войны армяне разрушили все в поселке, разобрали железную дорогу. Часть рельсов была продана, другая использована для создания противотанковых укреплений.