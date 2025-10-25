Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Минуло 5 лет со дня освобождения города Губадлы

    Карабах
    • 25 октября, 2025
    • 00:00
    Минуло 5 лет со дня освобождения города Губадлы

    Сегодня пятая годовщина освобождения города Губадлы от армянской оккупации.

    Как сообщает Report, 25 октября 2020 года победоносная азербайджанская армия освободила город Губадлы, и спустя почти 30 лет здесь вновь начал развеваться азербайджанский триколор.

    В этот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

    Медалью "За освобождение Губадлы" были награждены 5 876 военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в боевых операциях по освобождению Губадлинского района и проявивших личный героизм и мужество.

    Напомним, что Губадлинский район был образован как административная единица в 1933 году. Однако, спустя 30 лет он был упразднен, а его территория включена в состав Зангиланского района. В 1964 году район вновь был выделен в самостоятельную административную единицу.

    31 августа 1993 года Губадлы был оккупирован вооруженными силами Армении. На момент оккупации в состав района входили один город, 93 села и 31 административно-территориальная единица.

    Рельеф района преимущественно гористый. Территория включает юго-западную (гора Топагадж - 2 010 м, Пирдаг - 1 316 м) часть Карабахского хребта, восточную (гора Гартис - 1 277 м) часть хребта Бергюшад и юго-восточную (гора Гурбантепе - 1 075 м) часть Карабахского плато.

    В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года 25 октября ежегодно отмечается как День города Губадлы.

    Путь к Победе Губадлы
    Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından 5 il ötür
    Five years pass since liberation of Gubadli

    Последние новости

    00:01
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения города Губадлы

    Карабах
    23:54

    Президент Колумбии назвал парадоксом санкции США против него и его семьи

    Другие страны
    23:32

    Франция готова при необходимости направить войска в Украину

    Другие страны
    23:18

    Минфин США ввел санкции против президента Колумбии

    Другие страны
    23:03
    Фото

    Турецким инвесторам в Анкаре рассказали об экономических возможностях Азербайджана

    Внешняя политика
    22:39

    Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    22:21
    Фото

    В Черноморском регионе обсудили роль искусственного интеллекта

    Милли Меджлис
    22:07

    Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов

    Энергетика
    Лента новостей