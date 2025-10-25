Минуло 5 лет со дня освобождения города Губадлы

Сегодня пятая годовщина освобождения города Губадлы от армянской оккупации.

Как сообщает Report, 25 октября 2020 года победоносная азербайджанская армия освободила город Губадлы, и спустя почти 30 лет здесь вновь начал развеваться азербайджанский триколор.

В этот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

Медалью "За освобождение Губадлы" были награждены 5 876 военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в боевых операциях по освобождению Губадлинского района и проявивших личный героизм и мужество.

Напомним, что Губадлинский район был образован как административная единица в 1933 году. Однако, спустя 30 лет он был упразднен, а его территория включена в состав Зангиланского района. В 1964 году район вновь был выделен в самостоятельную административную единицу.

31 августа 1993 года Губадлы был оккупирован вооруженными силами Армении. На момент оккупации в состав района входили один город, 93 села и 31 административно-территориальная единица.

Рельеф района преимущественно гористый. Территория включает юго-западную (гора Топагадж - 2 010 м, Пирдаг - 1 316 м) часть Карабахского хребта, восточную (гора Гартис - 1 277 м) часть хребта Бергюшад и юго-восточную (гора Гурбантепе - 1 075 м) часть Карабахского плато.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года 25 октября ежегодно отмечается как День города Губадлы.