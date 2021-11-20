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Минуло 30 лет со дня трагедии над Гаракендом

Минуло 30 лет со дня трагедии над Гаракендом Сегодня минуло 30 лет со дня уничтожения армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района вертолета "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.
Карабах
20 ноября 2021 г. 00:00
Минуло 30 лет со дня трагедии над Гаракендом

Сегодня минуло 30 лет со дня, когда армянскими вооруженными формированиями в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района был сбит вертолет "Ми-8" с официальными лицами Азербайджана на борту.

Как напоминает Report, трагедия произошла 20 ноября 1991 года.

В результате погибли 22 человека - видные государственные деятели страны, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

В сбитом вертолете находились:

Исмаилов Тофиг Кязым оглу - государственный секретарь

Гаибов Исмет Исмаил оглу - генеральный прокурор

Асадов Магомед Наби оглу - министр внутренних дел

Гаджиев Зульфи Салех оглу - вице-премьер

Джафаров Вагиф Джафар оглу - депутат

Мамедов Вели Гусейн оглу - депутат

Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу - завотделом Аппарата президента

Намазалиев Гурбан Гусейн оглу - заместитель министра

Плавицкий Игорь Александрович - прокурор НКАО

Ковалев Владимир Владимирович - начальник Управления внутренних дел НКАО

Иванов Сергей Семенович - начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху

Жинкин Николай Владимирович - комендант района чрезвычайного положения

Сериков Санлал Дасумович - замминистра внутренних дел Казахстана

Лукашов Михаил Дмитриевич - генерал-майор милиции

Кочерев Олег Николаевич - полковник-лейтенант

Мамедов Рафиг Мамед оглу - помощник госсекретаря

Мустафаев Алы Мустафа оглу - тележурналист

Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу - осветитель на AzTV

Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу - видеооператор

Котов Вячеслав Владимирович - командир экипажа вертолета

Домов Геннадий Владимирович - член экипажа вертолета

Яровенко Дмитрий Борисович - член экипажа вертолета.

Сначала выдвигалась версия о том, что вертолет из-за тумана врезался в скалу, но уже через несколько дней подтвердился факт, что он был сбит.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло 30 лет, до сих пор не выяснены все подробности этой трагедии.

Совершив этот теракт, армянские сепаратисты еще раз подтвердили свою приверженность террористической идеологии. В связи с фактом в 1991 году Прокуратура военного гарнизона Азербайджана возбудила уголовное дело, проведение следствия было поручено Республиканской прокуратуре. Следствие было приостановлено ввиду того, что территория, на которой был совершен террористический акт, находилась под оккупацией.

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Версия на азербайджанском языке Qarakənd faciəsindən 30 il keçir
Версия на английском языке 30 years pass since Garakand helicopter tragedy

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