Ив Буви: Международное сообщество недостаточно помогает Азербайджану в разминировании

Международное сообщество не оказывает Азербайджану достаточной помощи в разминировании, что вызывает сожаление.

Международное сообщество не оказывает Азербайджану достаточной помощи в разминировании, что вызывает сожаление.

Как сообщает корреспондент Report, об этом журналистам сказал глава британского клуба путешественников Picky Reels Ив Буви.

По словам Буви, это его третья поездка в Азербайджан, во время которой он смог воочию увидеть впечатляющие результаты развернутого в Карабахском регионе строительства.

"Поражен прогрессом, достигнутым здесь [в Карабахе] по сравнению с моим первым визитом. Особенно впечатляют проведенные в столь короткие сроки строительные работы", - отметил он.

Глава клуба добавил, что в третий раз принимает участие в процессе разминирования. "Азербайджан прилагает огромные усилия для разминирования территорий. Я знаю, что это сложная задача. Сегодня нам сказали, что армяне установили здесь порядка полутора миллиона мин, и я действительно шокирован этими цифрами", - подчеркнул он.