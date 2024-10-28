Группа из 33 путешественников британского клуба Piki Reels продолжает свое знакомство с Карабахом

Группа из 33 международных путешественников продолжает свое знакомство с Карабахом и Восточным Зангезуром.

Группа из 33 международных путешественников продолжает свое знакомство с Карабахом и Восточным Зангезуром.

Как передает корреспондент Report, следующим пунктом назначения клуба путешественников Piki Reels под руководством Ива Буви стал город Джебраил.

Здесь гости посетили Худаферинский мост - древний памятник азербайджанского зодчества, соединяющий северный и южный берега реки Араз.

На месте иностранным гостям рассказали об истории моста и его значимой роли в Великом Шелковом Пути.

Отметим, что 26 октября в составе клуба Piki Reels в Карабах и Восточный Зангезур прибыла группа путешественников из 12 стран, включая США, Австралию, Бельгию, Великобританию, Израиль и Нидерланды.