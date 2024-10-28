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Группа из 33 путешественников британского клуба Piki Reels продолжает свое знакомство с Карабахом

Группа из 33 путешественников британского клуба Piki Reels продолжает свое знакомство с Карабахом Группа из 33 международных путешественников продолжает свое знакомство с Карабахом и Восточным Зангезуром.
Карабах
28 октября 2024 г. 08:51
Группа из 33 путешественников британского клуба Piki Reels продолжает свое знакомство с Карабахом

Группа из 33 международных путешественников продолжает свое знакомство с Карабахом и Восточным Зангезуром.

Как передает корреспондент Report, следующим пунктом назначения клуба путешественников Piki Reels под руководством Ива Буви стал город Джебраил.

Здесь гости посетили Худаферинский мост - древний памятник азербайджанского зодчества, соединяющий северный и южный берега реки Араз.

На месте иностранным гостям рассказали об истории моста и его значимой роли в Великом Шелковом Пути.

Отметим, что 26 октября в составе клуба Piki Reels в Карабах и Восточный Зангезур прибыла группа путешественников из 12 стран, включая США, Австралию, Бельгию, Великобританию, Израиль и Нидерланды.

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Версия на английском языке Group of 33 travelers from UK club Piki Reels continue their acquaintance with Azerbaijan's Karabakh
Версия на азербайджанском языке 33 nəfərdən ibarət beynəlxalq səyyah qrupunun Qarabağa səfəri davam edir

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