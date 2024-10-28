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Путешественник: Поражен тем, как Азербайджан устраняет последствия войны и активно восстанавливает Карабах

Путешественник: Поражен тем, как Азербайджан устраняет последствия войны и активно восстанавливает Карабах Поездка в Карабах позволила лучше понять, что значит жить на территории, пережившей войну, и увидеть, как быстро Азербайджан восстанавливается.
Карабах
28 октября 2024 г. 11:24
Путешественник: Поражен тем, как Азербайджан устраняет последствия войны и активно восстанавливает Карабах

Поездка в Карабах позволила лучше понять, что значит жить на территории, пережившей войну, и увидеть, как быстро Азербайджан восстанавливается.

Об этом корреспонденту Report сказал путешественник из Нидерландов Ник Тер Хорст (Nik Теr Hoorst).

Он отметил что впечатлен тем, как страна не только справляется с последствиями войны, но и активно развивает регион.

"Ранее я уже бывал в Азербайджане, посещал Баку. У меня были очень хорошие впечатления от первой поездки в страну, на Гран-при Формулы-1, когда я болел за Макса Ферстаппена. Сейчас же я присоединился к этой поездке, чтобы увидеть Карабах, ознакомиться с государственными проектами по реконструкции и восстановлению", - сказал он.

Путешественник добавил, что его отцу также удалось побывать в прошлом году в аналогичной поездке по Карабахскому региону и тот высоко оценил эти проекты: "Поэтому я решил присоединиться к этой поездке в этом году. Удивительно наблюдать за тем, как активно идет восстановление и как быстро строятся новые объекты".

Тер Хорст также поделился впечатлениями от посещения Агдама, отметив, как сильно изменился город за последний год: «Мой отец говорил, что год назад там практически ничего не было, а теперь уже появились здания. Для меня, человека из города с населением в 150 тысяч человек, трудно представить, что такое место могло исчезнуть. Но невероятно видеть, как быстро все восстанавливается и каким красивым становится город».

Говоря о разрушенных исторических памятниках, Тер Хорст добавил, что поражен их масштабами.

"Наши сопровождающие рассказали, что произошло, показывали могилы вдоль дорог и разрушенные территории. Приезжая из Западной Европы, сложно представить подобные разрушения, ведь у нас не было войны уже 80-90 лет. А здесь война была совсем недавно. Это словно представить, что ты спишь, просыпаешься и понимаешь, что в твоей стране началась война. Это ужасно", — добавил он.

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