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Группа международных путешественников понаблюдала за процессом обезвреживания мин

Группа международных путешественников понаблюдала за процессом обезвреживания мин Группа международных путешественников понаблюдала за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе.
Карабах
28 октября 2024 г. 11:58
Группа международных путешественников понаблюдала за процессом обезвреживания мин

Группа международных путешественников понаблюдала за процессом обезвреживания мин в Физулинском районе.

Как сообщает корреспондент Report, путешественники ознакомились с работами по разминированию, проводимыми Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) на территории освобожденного от оккупации села Горадиз.

Представители агентства рассказали гостям о процессе гуманитарного разминирования на освобожденных территориях и показали карты участков, где работы все еще продолжаются.

Затем путешественникам продемонстрировали процесс обезвреживания одной из обнаруженных на участке мин путем подрыва.

Ранее сегодня гости побывали на территории Джебраильского района, где ознакомились с Худаферинским мостом - древним памятником азербайджанского зодчества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar minalardan təmizləmə prosesini müşahidə ediblər
Версия на английском языке ФотоInternational travelers observe mine clearance process in Fuzuli district

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