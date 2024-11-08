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В Азербайджане отмечается День Победы

В Азербайджане отмечается День Победы Сегодня в Азербайджане отмечается четвертая годовщина Победы в Отечественной войне.
Карабах
8 ноября 2024 г. 00:00
В Азербайджане отмечается День Победы

Сегодня в Азербайджане отмечается четвертая годовщина Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, День Победы был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана президента Ильхама Алиева.

27 сентября 2020 года в ответ на очередную армянскую провокацию Азербайджанская армия перешла в контрнаступление с целью освобождения наших земель от оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения оккупантом требований резолюций Совета Безопасности ООН, долгие годы остававшихся на бумаге, возвращения вынужденных переселенцев в родные края и восстановления исторической справедливости. Азербайджанский народ сплотился, проявил солидарность во имя достижения единой цели.

За 44 дня доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел. От вражеских сил были освобождены город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачынского района, стратегические высоты в направлении Агдере и Муровдага, высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане.

Азербайджанская армия пядь за пядью освобождала земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Исход войны предрешило освобождение города Шуша. Армения капитулировала, а по подписанному соглашению Азербайджану также были возвращены Кяльбаджарский, Агдамский и Лачынский районы.

Историческая победа стала торжеством силы азербайджанского народа и венцом национальной гордости Азербайджана.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий. Тем самым карабахский конфликт канул в лету. Фактически, это было актом капитуляции Армении, не сумевшей ровным счетом ничего противопоставить мощи наших войск.

С Днем Победы, Азербайджан!

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda Zəfər Günüdür

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