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Министр обороны Армении успокоил родственников пропавших солдат

Министр обороны Армении успокоил родственников пропавших солдат Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих.
Карабах
17 декабря 2020 г. 08:47
Министр обороны Армении успокоил родственников пропавших солдат
Вагаршак Арутюнян

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на aysor.am, глава оборонного ведомства выслушал их опасения, вопросы и предложения, разъяснил вопросы, связанные с обменом пленными и поиском без вести пропавших на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

В.Арутюнян подчеркнул, что поиски продолжаются, поднятые вопросы регулярно обсуждаются с партнерами из МККК и руководством российского миротворческого контингента.

Министр обороны коснулся связанных с исследованиями ДНК проблем и сообщил, что объем проводимых в этом направлении работ увеличился. Он также сообщил, что проводимые в Карабахе поисковые работы координирует представитель минобороны, отметив, что родственникам военнослужащих будут предоставлены дополнительные разъяснения.

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