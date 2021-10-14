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Глава МИД: Азербайджан придает большое значение деятельности турецко-российского мониторингового центра

Глава МИД: Азербайджан придает большое значение деятельности турецко-российского мониторингового центра Азербайджан придает большое значение осуществляемым в Карабахе миротворческим усилиям, в том числе деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра.
Карабах
14 октября 2021 г. 13:43
Глава МИД: Азербайджан придает большое значение деятельности турецко-российского мониторингового центра
Джейхун Байрамов

Азербайджан придает большое значение осуществляемым в Карабахе миротворческим усилиям, в том числе деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ в Минске.

В своем выступлении министр отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны была обеспечена территориальная целостность Азербайджана, а также рассказал о вопросах, вытекающих из трехсторонних заявлений 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Также было рассказано о минной угрозе, существующей в регионе, и тяжелых последствиях, которые она несет. В своем выступлении министр проинформировал участников заседания о разрушении исторического, религиозного и культурного наследия на территории Азербайджана в результате оккупационной политики Армении.

Он подчеркнул, что в настоящее время конфликт остается в прошлом. Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности государств и неприкосновенности границ.

Было отмечено, что Азербайджан призывает к началу процесса делимитации и демаркации границ с Арменией с соблюдением указанных принципов. Министр подчеркнул приверженность Азербайджана выполнению обязательств, вытекающих из трехсторонних заявлений, в том числе договоренностей по открытию всех коммуникационных связей в регионе.

Также, министр выразил уверенность в том, что открытие коммуникационных связей принесет пользу всем государствам региона и усилит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах.

Он отметил, что основной целью страны является восстановление освобожденных территорий и обеспечение возвращения вынужденных переселенцев в родные края, а также рассказал о реставрационно-строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке Foreign Minister: Azerbaijan attaches great importance to activities of Turkish-Russian Monitoring Center
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət verir"

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