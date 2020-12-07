Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт

Российский политолог об итогах 27-ого заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ

"Нет сомнений в том что соглашение подписанное при посредничестве Москвы между Баку и Ереваном о прекращении боевых действий и как результат фактически капитуляции Армении и возвращение ею оккупированных территорий - мировое сообщество приняло как свершившийся факт".

Об этом Report заявил российский эксперт по международной безопасности, политолог Евгений Михайлов, комментируя итоги 27-ого заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ и распространенное в рамках встречи заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Это уже новая и неоспоримая реальность. Соответственно мы и не услышали от сопредседателей МГ ОБСЕ практически никакой критики. Конечно же, вокруг карабахской ситуации будет много политических интриг, но они уже идут и дальше мелочных заявлений не заходят. Карабах - это Азербайджан, и всем странам необходимо выстраивать свою новую политическую доктрину в регионе с учетом возвращения Азербайджаном своих территорий", - заявил Е. Михайлов.

По его словам, никто не заинтересован в большой войне на Кавказе: "Благодаря усилиям России, Турции и Азербайджана этого не произошло. Появился новый центр силы в Закавказье и Европе с США приходится с этим считаться".

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