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Главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ распространили заявление

Главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ распространили заявление Отмечается важность соблюдения сторонами требований международного гуманитарного права, в частности, в вопросе обмена военнопленными и телами погибших
Карабах
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3 декабря 2020 г. 18:32
Главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ распространили заявление

Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ рспространили заявление по Нагорному Карабаху.

Как передает Report, соответствующий документ был распространен по итогам первого дня 27-ого заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Так, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, заместитель государственного секретаря США Стивен Э. Биган и министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствуют прекращение военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта в соответствии с заявлением Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерацииот 9 ноября 2020 года.

Отмечается важность соблюдения сторонами требований международного гуманитарного права, в частности, в вопросе обмена военнопленными и телами погибших.

"Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают важность обеспечения условий для добровольного и безопасного возвращения людей, перемещенных в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе во время недавних боевых действий. Они подчеркивают важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него..", - говорится в тексте заявления.

Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан воспользоваться нынешним прекращением огня для заключения долгосрочного мирного соглашения под эгидой сопредседателей.

"В этом контексте страны-сопредседатели настоятельно призывают стороны принять сопредседателей в регионе при первой возможности и приступить к предметным переговорам для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Qarabağa dair birgə bəyanat yayıblar
Версия на английском языке Heads of Delegation of OSCE Minsk Group Co-Chair countries issue statement

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