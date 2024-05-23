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МИД России: В 2020 году Пашинян настоял на продолжении боевых действий

МИД России: В 2020 году Пашинян настоял на продолжении боевых действий Возможность прекращения огня была еще в октябре 2020 года, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян предпочел продолжить боевые действия.
Карабах
23 мая 2024 г. 15:08
МИД России: В 2020 году Пашинян настоял на продолжении боевых действий
Мария Захарова

Возможность прекращения огня была еще в октябре 2020 года, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян предпочел продолжить боевые действия.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru об обвинениях Пашиняна в адрес ОДКБ.

Захарова также напомнила, что благодаря вовлеченности президента России Владимира Путина удалось вывести официальный Баку и Ереван на подписание трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

"В этом заявлении было объявлено о полном прекращении огня. Этот документ и принятые в его развитии трехсторонние договоренности лидеров трех стран, которые были достигнуты в период с 21 по 22 годы, остаются безальтернативной дорожной картой устойчивого процесса армяно-азербайджанской нормализации", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, возможность заключения соглашения о прекращении огня была еще в октябре 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев был согласен прекратить войну: "Но премьер-министр Армении Никол Пашинян настоял на продолжении боевых действий. И к чему это привело? Все прекрасно помнят, и все это документально зафиксировано".

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Версия на английском языке ВидеоRussian Foreign Ministry: Pashinyan insisted on continuing hostilities in 2020
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Paşinyan 2020-ci ildə hərbi əməliyyatların davam etdirilməsində israr edirdi

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