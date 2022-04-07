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МИД: Китай приветствует переговоры Азербайджана и Армении

МИД: Китай приветствует переговоры Азербайджана и Армении Официальный Пекин приветствует состоявшиеся накануне в Брюсселе переговоры президента Азербайджана и премьер-министра Армении, как и весь в целом переговорный процесс между Баку и Ереваном, направленный на совместное поддержание мира и стабильности в реги
Карабах
7 апреля 2022 г. 14:12
МИД: Китай приветствует переговоры Азербайджана и Армении

Официальный Пекин приветствует состоявшиеся накануне в Брюсселе переговоры президента Азербайджана и премьер-министра Армении, как и весь в целом переговорный процесс между Баку и Ереваном, направленный на совместное поддержание мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом 7 апреля заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона приветствует решение обеих сторон урегулировать имеющиеся разногласия посредством диалога и консультаций и искренне надеется, что обе стороны реализуют договоренности и совместными усилиями будут поддерживать мир и стабильность в регионе", — сообщил китайский дипломат.

Чжао Лицзянь напомнил, что и Азербайджан, и Армения находятся с Китаем в партнерских отношениях дружеского сотрудничества.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке MFA: China welcomes Azerbaijan-Armenia talks
Версия на азербайджанском языке Çin XİN: "Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqları alqışlayırıq"

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