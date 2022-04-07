МИД: Китай приветствует переговоры Азербайджана и Армении

Официальный Пекин приветствует состоявшиеся накануне в Брюсселе переговоры президента Азербайджана и премьер-министра Армении, как и весь в целом переговорный процесс между Баку и Ереваном, направленный на совместное поддержание мира и стабильности в реги

Официальный Пекин приветствует состоявшиеся накануне в Брюсселе переговоры президента Азербайджана и премьер-министра Армении, как и весь в целом переговорный процесс между Баку и Ереваном, направленный на совместное поддержание мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом 7 апреля заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона приветствует решение обеих сторон урегулировать имеющиеся разногласия посредством диалога и консультаций и искренне надеется, что обе стороны реализуют договоренности и совместными усилиями будут поддерживать мир и стабильность в регионе", — сообщил китайский дипломат.

Чжао Лицзянь напомнил, что и Азербайджан, и Армения находятся с Китаем в партнерских отношениях дружеского сотрудничества.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.