Международный эксперт: Восстановить освобожденные территории после оккупации не так просто

Восстановить освобожденные территории после оккупации не так просто. Восстановление столь большой территории размером с Ливан, станет хорошим примером для других стран.

Восстановить освобожденные территории после оккупации не так просто. Восстановление столь большой территории размером с Ливан, станет хорошим примером для других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил международный эксперт по культурному наследию Алессандро Бьянки на международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.

"Мы находимся на большой территории размером с Ливан. Вся эта территория почти полностью разрушена", - заявил Бьянки.

Он отметил важность сохранения культурного наследия и исторической памяти в процессе реставрации. В качестве примера эксперт привел Берлин, где до сих пор сохранилась разрушенная часть бомбоубежищ: "Это значит сохранение исторической памяти".