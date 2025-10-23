Международные путешественники посетили мечеть Гевхарага

Группа международных путешественников из восьми стран посетила мечеть Гевхарага в Шуше.

Как передает Report, гости ознакомились с важнейшей исторической достопримечательностью города.

Их также проинформировали о варварствах, учиненных армянами в годы оккупации, и о реставрационных работах.

Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.