    Международные путешественники посетили мечеть Гевхарага

    Карабах
    • 23 октября, 2025
    • 10:45
    Международные путешественники посетили мечеть Гевхарага

    Группа международных путешественников из восьми стран посетила мечеть Гевхарага в Шуше.

    Как передает Report, гости ознакомились с важнейшей исторической достопримечательностью города.

    Их также проинформировали о варварствах, учиненных армянами в годы оккупации, и о реставрационных работах.

    Напомним, группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

    Шуша Международные путешественники Карабах
    Лента новостей