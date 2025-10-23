İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Qarabağ
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Beynəlxalq səyyahlar Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət ediblər

    Səkkiz ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Şuşadakı Yuxarı Gövhər Ağa məscidini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki qonaqlar şəhərin ən görkəmli tarixi məkanı ilə tanış olublar.

    Onlara həmçinin işğal illərində ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər və aparılan bərpa işləri haqqında məlumat verilib.

    Xatırladaq ki, "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahları avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə iki günlük səyahətə başlayıblar.

    Gövhər Ağa məscidi Şuşa səyyah
    Foto
    Международные путешественники посетили мечеть Гевхарага
    Foto
    International travelers visit Yukhari Govhar Agha Mosque in Shusha

