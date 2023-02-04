Международные путешественники полюбовались видом с Джыдыр-дюзю в Шуше

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после посещения акции экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын направились на Джыдыр-дюзю в Шуше.

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после посещения акции экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын направились на Джыдыр-дюзю в Шуше.

Как передает Report, группа находится в регионе в рамках трехдневного посещения Карабаха и Восточного Зангезура.

Гостям рассказали о том, что когда-то на Джыдыр-дюзю проходили соревнования в верховой езде на знаменитых карабахских лошадях, а также отмечались национальные праздники.

Путешественникам также рассказали о беспрецедентной военной операции, когда во время Второй Карабахской войны азербайджанские военные, поднялись с легким вооружением по этим опасным голым скалам, с трех сторон окружающим Джыдыр-дюзю, оттуда, откуда их не ждал враг, и освободили Шушу от оккупации.

После завершения войны и освобождения территорий Азербайджана на Джыдыр-дюзю ежегодно проводится международный музыкальный фестиваль Хары бюль-бюль, также организуются другие крупные мероприятия.

Сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 12 стран. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.