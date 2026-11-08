Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    При падении автомобиля в озеро в Бразилии погибли 10 человек

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 23:36
    При падении автомобиля в озеро в Бразилии погибли 10 человек

    В муниципалитете Барра-Манса бразильского штата Рио-де-Жанейро переполненный автомобиль съехал с дороги и упал в озеро.

    Как передает Report со ссылкой на бразильские медиа, в результате инцидента все 10 человек, находившихся в автомобиле, погибли.

    Среди жертв - младенец, трое детей, четыре женщины и двое мужчин. По предварительным данным, все погибшие являлись членами одной семьи и проживали в городе Волта-Редонда.

    Отмечается, что в поисково-спасательной операции участвовали около 30 спасателей, включая двух водолазов. После извлечения тел из воды они были направлены на экспертизу.

    По данным полиции, ДТП произошло ближе к утру на трассе Эстрада-Фазенда - Санта-Катарина, где не было соответствующего освещения.

    Причины аварии выясняются, по факту ведется расследование.

    Бразилия Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Braziliyada avtomobilin gölə düşməsi nəticəsində on nəfər ölüb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей