При падении автомобиля в озеро в Бразилии погибли 10 человек
- 08 ноября, 2026
- 23:36
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В муниципалитете Барра-Манса бразильского штата Рио-де-Жанейро переполненный автомобиль съехал с дороги и упал в озеро.
Как передает Report со ссылкой на бразильские медиа, в результате инцидента все 10 человек, находившихся в автомобиле, погибли.
Среди жертв - младенец, трое детей, четыре женщины и двое мужчин. По предварительным данным, все погибшие являлись членами одной семьи и проживали в городе Волта-Редонда.
Отмечается, что в поисково-спасательной операции участвовали около 30 спасателей, включая двух водолазов. После извлечения тел из воды они были направлены на экспертизу.
По данным полиции, ДТП произошло ближе к утру на трассе Эстрада-Фазенда - Санта-Катарина, где не было соответствующего освещения.
Причины аварии выясняются, по факту ведется расследование.