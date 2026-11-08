При падении автомобиля в озеро в Бразилии погибли 10 человек

В муниципалитете Барра-Манса бразильского штата Рио-де-Жанейро переполненный автомобиль съехал с дороги и упал в озеро.

Как передает Report со ссылкой на бразильские медиа, в результате инцидента все 10 человек, находившихся в автомобиле, погибли.

Среди жертв - младенец, трое детей, четыре женщины и двое мужчин. По предварительным данным, все погибшие являлись членами одной семьи и проживали в городе Волта-Редонда.

Отмечается, что в поисково-спасательной операции участвовали около 30 спасателей, включая двух водолазов. После извлечения тел из воды они были направлены на экспертизу.

По данным полиции, ДТП произошло ближе к утру на трассе Эстрада-Фазенда - Санта-Катарина, где не было соответствующего освещения.

Причины аварии выясняются, по факту ведется расследование.