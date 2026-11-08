Грузинские медиа широко осветили встречу президентов Азербайджана и Турции

Грузинские медиа уделили большое внимание встрече президентов Азербайджана и Турции.

Как сообщает грузинское бюро Report, официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан оказался в центре внимания местных СМИ.

Ведущие телеканалы, информационные агентства и деловые издания Грузии оперативно освещали ход визита, посвятив отдельные материалы встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше, а также заявлениям глав двух государств.

Первый канал Грузии (1TV) в материале от 8 ноября о визите президента Турции в Азербайджан рассказал о встрече в Международном аэропорту Физули, последовавшей за ней официальной церемонии приветствия в Шуше, а также отметил, что визит совпал с 8 Ноября – Днем Победы Азербайджана.

Позднее телеканал опубликовал отдельный материал о выступлениях президентов Азербайджана и Турции на совместной пресс-конференции. В заголовке публикации особое внимание было уделено поддержке президентом Турции усилий Азербайджана по обеспечению долгосрочного мира в регионе. В материале также приводились слова президента Азербайджана о том, что турецко-азербайджанское единство вечно и непоколебимо.

Одно из ведущих информационных агентств Грузии InterpressNews также широко осветило визит. В опубликованном агентством материале сообщалось об официальном визите президента Турции в Азербайджан, церемонии встречи в Шуше и заявлениях глав двух государств для прессы. Кроме того, отмечалось, что президенты Азербайджана и Турции посетили мемориал Ходжалинского геноцида.

При этом интерес грузинских СМИ к визиту возник не только 8 ноября. За три дня до него, 5 ноября, телеканал 1TV опубликовал отдельный материал о заявлениях президента Турции относительно отношений с Азербайджаном. В заголовке подчеркивалось, что отношения между двумя странами выходят за рамки обычных дипломатических связей, а существующее братство способно преодолеть любые препятствия.

Это же заявление привлекло внимание InterpressNews. Агентство 5 ноября вынесло в заголовок слова: "Нет препятствий, которые не смогло бы преодолеть братство между Турцией и Азербайджаном".

Таким образом, в освещении визита грузинскими СМИ выделяются два основных направления. Первое – стратегические отношения между Азербайджаном и Турцией, заявления глав двух государств о единстве и солидарности. Второе – значение этих отношений для мира, безопасности и региональных процессов на Южном Кавказе.

Примечательно, что грузинские издания не ограничились освещением визита как протокольного мероприятия. Отдельное внимание было уделено заявлениям президента Турции накануне поездки, после чего последовательно освещались сам визит, официальная церемония встречи в Шуше, переговоры глав двух государств и их выступления на пресс-конференции.

Из выступления президента Азербайджана грузинские СМИ особо выделили заявления о непоколебимости турецко-азербайджанского единства, солидарности двух стран во время войны и дальнейшем развитии отношений. В выступлении президента Турции основное внимание уделялось поддержке усилий Азербайджана по установлению долгосрочного мира в регионе, восстановлению Карабаха и формированию новой эпохи на Южном Кавказе.

Освещение визита местными СМИ показывает, что азербайджано-турецкие отношения находятся в информационной повестке Тбилиси не только в контексте двусторонних связей, но и на фоне региональных процессов на Южном Кавказе. Особое место в материалах грузинских изданий заняли совпадение визита с 8 Ноября – Днем Победы Азербайджана, его проведение в Шуше, а также заявления президентов двух стран о мире и сотрудничестве в регионе.