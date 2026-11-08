Норрис одержал победу на этапе Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британский пилот "Макларен" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Бразилии "Формулы-1" 2026 года.

Как сообщает Report, заезд проходил в Сан-Паулу.

Вторым к финишу приехал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - его партнер по команде француз Исак Хаджар.