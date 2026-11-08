Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Норрис одержал победу на этапе Гран-при Бразилии "Формулы-1"

    Формула 1
    • 08 ноября, 2026
    • 22:48
    Норрис одержал победу на этапе Гран-при Бразилии Формулы-1

    Британский пилот "Макларен" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Бразилии "Формулы-1" 2026 года.

    Как сообщает Report, заезд проходил в Сан-Паулу.

    Вторым к финишу приехал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - его партнер по команде француз Исак Хаджар.

    Ландо Норрис Гран-при Бразилии Формула 1
    44 filmi
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