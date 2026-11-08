В Шуше День Победы отмечен фейерверком

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По случаю 8 Ноября - Дня Победы и Дня города в Шуше организовано пиротехническое шоу.

Как сообщает карабахское бюро Report, небо над городом окрасилось в яркие цвета, подарив праздничное настроение жителям.