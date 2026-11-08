Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Шуше День Победы отмечен фейерверком

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 23:48
    В Шуше День Победы отмечен фейерверком

    По случаю 8 Ноября - Дня Победы и Дня города в Шуше организовано пиротехническое шоу.

    Как сообщает карабахское бюро Report, небо над городом окрасилось в яркие цвета, подарив праздничное настроение жителям.

    В Шуше День Победы отмечен фейерверком
    В Шуше День Победы отмечен фейерверком

    8 Ноября - День Победы Фейерверк День города Шуша
    Фото
    Видео
    Şuşada Zəfər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
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    Shusha celebrates Victory Day and City Day with fireworks
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