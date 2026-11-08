Şuşada Zəfər Günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 23:04
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Zəfər Günü və Şuşa Şəhər Günü münasibətilə Şuşada atəşfəşanlıq təşkil olunub.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Şuşa səması al-əlvan rənglərə boyanaraq, sakinlərin bayram əhval-ruhiyyəsini daha da rövnəqləndirib.
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