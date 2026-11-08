Euronews показал празднование Дня Победы в Азербайджане

Европейский телеканал Euronews опубликовал материал, посвященный шестой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и участию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в праздничных мероприятиях.

Как сообщает Report, в публикации Euronews особое внимание уделено участию президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в торжествах в Карабахе.

В материале отмечается, что участие турецкого лидера в праздничных мероприятиях продемонстрировало прочность союзнических отношений между двумя странами.

Euronews также напоминает об освобождении города Шуша 8 ноября 2020 года, ставшем одним из решающих событий 44-дневной Отечественной войны.

Отдельное внимание в публикации уделено азербайджано-турецкому сотрудничеству. Подчеркивается, что отношения Баку и Анкары охватывают политическую, военную, экономическую и транспортную сферы.

Телеканал напоминает о Шушинской декларации, подписанной 15 июня 2021 года и закрепившей союзнический характер отношений между Азербайджаном и Турцией.

В публикации также рассказывается о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. В частности, речь идет о реализации программы "Великое возвращение", возвращении бывших вынужденных переселенцев, строительстве дорог, аэропортов и другой инфраструктуры.

Кроме того, Euronews затрагивает вопросы регионального сотрудничества, развития транспортных коммуникаций и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.