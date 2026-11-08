Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Коллектив SOCAR почтил память шехидов в День Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 23:13
    Коллектив SOCAR почтил память шехидов в День Победы

    Коллектив Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетил парк Победы по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

    Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем аккаунте в соцсети Х.

    "В 6-ю годовщину нашей Победы мы с глубоким уважением чтим память наших героев! По случаю 8 Ноября – Дня Победы мы вместе с коллективом SOCAR посетили парк Победы, почтили светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность нашей Родины.

    В летописи Победы, написанной под мудрым руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, самоотверженность и заслуги наших героев перед Родиной будут жить вечно.

    Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Желаю нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни!", - следует из публикации.

    Ровшан Наджаф Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 8 Ноября - День Победы
    SOCAR-ın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
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