Коллектив SOCAR почтил память шехидов в День Победы

Коллектив Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) посетил парк Победы по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф в своем аккаунте в соцсети Х.

"В 6-ю годовщину нашей Победы мы с глубоким уважением чтим память наших героев! По случаю 8 Ноября – Дня Победы мы вместе с коллективом SOCAR посетили парк Победы, почтили светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность нашей Родины.

В летописи Победы, написанной под мудрым руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, самоотверженность и заслуги наших героев перед Родиной будут жить вечно.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Желаю нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни!", - следует из публикации.