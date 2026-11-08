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    Восемь человек пострадали при наезде автомобиля в Дублине

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 22:41
    Восемь человек пострадали при наезде автомобиля в Дублине

    Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на юге ирландской столицы Дублина.

    Как передает Report со ссылкой на RTE, об этом сообщает местная полиция.

    По ее данным, инцидент произошел на Оливер-Планкетт-роуд в районе Дан-Лэаре, данный участок трассы временно перекрыт. Среди пострадавших - семь подростков и женщина-водитель в возрасте около 40 лет. Все они были госпитализированы.

    По предварительной информации, автомобиль выехал на тротуар возле торговых объектов. Предполагается, что водитель могла потерять управление из-за внезапного ухудшения состояния здоровья.

    На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники полиции.

    Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, обстоятельства случившегося выясняются.

    Наезд на толпу Ирландия
    44 filmi
    MiniBoss

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