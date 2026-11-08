Восемь человек пострадали при наезде автомобиля в Дублине

Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на юге ирландской столицы Дублина.

Как передает Report со ссылкой на RTE, об этом сообщает местная полиция.

По ее данным, инцидент произошел на Оливер-Планкетт-роуд в районе Дан-Лэаре, данный участок трассы временно перекрыт. Среди пострадавших - семь подростков и женщина-водитель в возрасте около 40 лет. Все они были госпитализированы.

По предварительной информации, автомобиль выехал на тротуар возле торговых объектов. Предполагается, что водитель могла потерять управление из-за внезапного ухудшения состояния здоровья.

На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники полиции.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, обстоятельства случившегося выясняются.