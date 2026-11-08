Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Посол РФ заявил о необходимости пересмотра отношений с Арменией

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 23:05
    Посол РФ заявил о необходимости пересмотра отношений с Арменией

    В отношениях России и Армении происходят существенные изменения, которые требуют анализа и корректировки механизмов двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

    По его словам, на изменение отношений влияют пересмотр Арменией архитектуры безопасности, заморозка участия в ОДКБ, курс на диверсификацию внешних связей, а также принятый в 2025 году закон о начале процесса вступления в Евросоюз.

    "То есть реально меняется система координат в наших отношениях", - отметил дипломат.

    Копыркин подчеркнул, что Москва с пониманием относится к происходящим процессам, однако они требуют обсуждения и внесения соответствующих изменений в двустороннее взаимодействие.

    Он также напомнил, что российское руководство призывало Ереван определиться с интеграционным курсом, поскольку этот выбор повлияет на дальнейшее двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической сфере.

    По словам посла, изменение стратегических ориентиров Армении ставит вопрос о поиске нового баланса в отношениях двух стран.

    "Очень важно, чтобы этот диалог проходил конструктивно. Очень важно, чтобы с обеих сторон сохранялась политическая воля к сохранению наших отношений", - заявил Копыркин, подчеркнув необходимость взаимного уважения интересов и поиска общих точек соприкосновения.

    Сергей Копыркин Россия Армения Вступление в Евросоюз
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей