Посол РФ заявил о необходимости пересмотра отношений с Арменией

В отношениях России и Армении происходят существенные изменения, которые требуют анализа и корректировки механизмов двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

По его словам, на изменение отношений влияют пересмотр Арменией архитектуры безопасности, заморозка участия в ОДКБ, курс на диверсификацию внешних связей, а также принятый в 2025 году закон о начале процесса вступления в Евросоюз.

"То есть реально меняется система координат в наших отношениях", - отметил дипломат.

Копыркин подчеркнул, что Москва с пониманием относится к происходящим процессам, однако они требуют обсуждения и внесения соответствующих изменений в двустороннее взаимодействие.

Он также напомнил, что российское руководство призывало Ереван определиться с интеграционным курсом, поскольку этот выбор повлияет на дальнейшее двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической сфере.

По словам посла, изменение стратегических ориентиров Армении ставит вопрос о поиске нового баланса в отношениях двух стран.

"Очень важно, чтобы этот диалог проходил конструктивно. Очень важно, чтобы с обеих сторон сохранялась политическая воля к сохранению наших отношений", - заявил Копыркин, подчеркнув необходимость взаимного уважения интересов и поиска общих точек соприкосновения.