Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 23:19
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком

    В городе Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, концертная программа включала песни на патриотическую тематику и красочные сценические выступления.

    Мероприятие завершилось ярким фейерверком.

    Жители Ханкенди и другие участники мероприятия вместе разделили радость и гордость за историческую победу, одержанную азербайджанским народом в Отечественной войне.

    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком
    В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком

    Концерт 8 Ноября - День Победы Ханкенди
    Фото
    Xankəndidə Zəfər Günü münasibətilə keçirilmiş konsertdən sonra atəşfəşanlıq olub
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    Fireworks light up Khankandi after Victory Day concert
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