Очередная группа международных путешественников начинает поездку в Карабах

Сегодня начинается очередная поездка международных туристов клуба Extreme Traveler International Congress (ETIC) в Карабах.

Как передает Report, в состав группы входит делегация из восьми стран - США, Великобритании, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Ирландии и Португалии.

Делегация планирует двухдневную поездку по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули. Целью поездки является популяризация освобожденных территорий и ознакомление с ходом масштабных строительных и восстановительных работ.

За короткий период на опустошенных территориях Карабаха и Восточного Зангезура были построены шесть городов, два поселка и 20 сел. На данный момент около 60 тыс. человек вернулись в свои дома. Подобные темпы восстановления, представляющего собой уникальный опыт развития в постконфликтный период, способствует постоянному притоку иностранных туристов, и с 2021 по 2025 год уже было организовано 14 поездок иностранных туристов на освобожденные территории. Нынешняя группа будет 15-й по счету, проявившей желание воочию ознакомиться с ходом восстановительных работ.

Отметим, что делегацию туристов возглавляет руководитель клуба ETIC Колджи Спори. В ее состав также входит основатель международной сети путешественников Most Traveled People (MTP) Чарльз Вейли.