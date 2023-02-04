Международные путешественники из 12 стран отправились в Физули

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после ознакомления с городом Шуша, направилась в Физулинский район.

Международная группа путешественников из Великобритании, в составе которой представители 12 стран, после ознакомления с городом Шуша, направилась в Физулинский район.

Как передает Report, здесь в районе, где строится умное село, ведутся работы по разминированию.

Гостям будет рассказано о ходе этих работ, продемонстрированы образцы обнаруженных и обезвреженных мин.

Они также станут свидетелями обезвреживания мины, обнаруженной на территории Физули, путем подрыва.

Сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международной группы путешественников, представляющих 12 стран. В состав группы из 30 человек входят представители США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии и России. Путешественники посетят 4-6 февраля освобожденные территории Азербайджана по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Кяльбаджар-Лачын-Зангилан-Джебраил-Агдам.