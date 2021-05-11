Мережко: Возвращая свои земли Азербайджан выполнил нормы международного права - ЭКСКЛЮЗИВ

"Произошла деоккупация в соответствии с нормами международного права и произошло восстановление территориальной целостности Азербайджана"

"Освобождая свою территорию от оккупации, Азербайджан в целом выполнил обязательства международных принципов и норм".

Об этом Восточно-европейскому бюро Report, заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, вице-президент ПАСЕ Александр Мережко.

"Освобождение Карабаха укладывается в принципы и нормы международного права. Потому, что есть 4 резолюции Совета безопасности ООН и Азербайджан по сути выполнил эти 4 резолюции. Здесь никаких проблем нет. Произошла деоккупация в соответствии с нормами международного права и произошло восстановление территориальной целостности Азербайджана".

А. Мережко также отметил, что за разрушения, нанесенные Арменией в период оккупации в течение 30 лет, можно обратиться в Международный суд на основе информации от обеих сторон: "Необходимо подсчитать ущерб, нанесенный актом агрессии. Однако, пока неясен механизм реализации этого решения в международной форме. Оккупацией территорий Азербайджана Армения нарушала принципы международного права, принцип территориальной целостности, принцип суверенного права, принцип неприменения силы. Конечно, международное право предусматривает правовую ответственность норм и принципов международного права", - добавил он.