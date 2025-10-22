Мехрадж Махмудов: Карабахский университет стремится к сотрудничеству с европейскими вузами

Карабахский университет стремится развивать сотрудничество с университетами из европейских стран.

Как передает Report, об этом заявил организатор поездки иностранных гостей по Карабаху Мехрадж Махмудов.

"Среди путешественников много представителей университетов и профессоров. Мы хотим, чтобы они познакомились с Карабахским университетом и укрепили свои связи с ним для будущего сотрудничества", - отметил Махмудов.

Он также подчеркнул, что гости смогли ознакомиться с восстановительными работами в Агдаме, реставрационными работами в Ханкенди, а также с организацией учебного процесса и инфраструктурой университета.

Напомним, что международная группа путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начала двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули.