Лили Уэст: Я не путешествовал 7 лет, но ради поездки в Карабах сделал исключение

Темпы строительства и преобразования на освобожденных территориях Азербайджана вызывают восхищение.

Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил путешественник из Великобритании Лили Уэст, посещающий регион в составе делегации международных путешественников.

"Это мой первый визит в Карабах и другие освобожденные территории. Но в Азербайджане я уже бывал - мой прошлый приезд пришелся на 1991 год. Разница между тем и нынешним Азербайджаном просто невероятная, она колоссальна", - отметил он.

Лили Уэст, посетивший все страны мира, подчеркнул, что нынешняя поездка стала для него особенной, так как он не путешествовал последние семь лет и сделал исключение именно ради этого визита: "То, как здесь все восстановили, это удивительно. Масштабы восстановительных работ просто поражают".

Отметим, что накануне международные путешественники побывали в Агдаме, Шуше и Ханкенди.