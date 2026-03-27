    Лили Уэст: Я не путешествовал 7 лет, но ради поездки в Карабах сделал исключение

    • 27 марта, 2026
    Лили Уэст: Я не путешествовал 7 лет, но ради поездки в Карабах сделал исключение

    Темпы строительства и преобразования на освобожденных территориях Азербайджана вызывают восхищение.

    Об этом корреспонденту Report в Зангилане заявил путешественник из Великобритании Лили Уэст, посещающий регион в составе делегации международных путешественников.

    "Это мой первый визит в Карабах и другие освобожденные территории. Но в Азербайджане я уже бывал - мой прошлый приезд пришелся на 1991 год. Разница между тем и нынешним Азербайджаном просто невероятная, она колоссальна", - отметил он.

    Лили Уэст, посетивший все страны мира, подчеркнул, что нынешняя поездка стала для него особенной, так как он не путешествовал последние семь лет и сделал исключение именно ради этого визита: "То, как здесь все восстановили, это удивительно. Масштабы восстановительных работ просто поражают".

    Отметим, что накануне международные путешественники побывали в Агдаме, Шуше и Ханкенди.

    Lili Uest: Mən 7 ildir səyahət etmirdim, lakin Qarabağa səfər xatirinə istisna etdim
