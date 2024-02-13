Кремль: Россия надеется, что мирный процесс между Баку и Ереваном продолжится

Россия надеется, что мирный процесс между Баку и Ереваном получит свое продолжение.

Россия надеется, что мирный процесс между Баку и Ереваном получит свое продолжение.

Как сообщает российское бюро Report, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя обострение на границе Азербайджана и Армении.

Песков назвал "тревожными новостями" столкновение военных на границе двух стран и призвал стороны к сдержанности.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что подобные происшествия не способствуют продвижению переговорного процесса, приближению к моменту подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.