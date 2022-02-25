Коротченко: В Госдуме РФ должны официально признать Ходжалинский геноцид

России на законодательном уровне необходимо официальное признание событий в Ходжалы актом геноцида азербайджанского народа. Мы будем добиваться, чтобы государственная дума России приняла соответствующее решение.

России на законодательном уровне необходимо официальное признание событий в Ходжалы актом геноцида азербайджанского народа. Мы будем добиваться, чтобы государственная дума России приняла соответствующее решение.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, выступая на конференции в Москве.

"30 лет назад было совершено ужасное злодеяние, которое сегодня во всем цивилизованном мире характеризуется как акт геноцида. Мы сегодня собрались здесь, чтобы еще раз вспомнить безвинных жертв - женщин, детей, стариков - тех варварских действий, которые были совершены армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана", - заявил Коротченко.

Он отметил, что именно армянский национализм и сепаратизм стали детонатором развала Советского союза, а затем привели к братоубийственной, кровавой и ужасной войне: "На помощь к армянскими сепаратистам прибыли боевики армянских террористических организаций с Ближнего Востока. Именно их варварские террористические методы обращения, зачисток азербайджанского населения даже спустя 30 лет вызывают ужас, кровь стынет в жилах".

Российский политолог подчеркнул, что прощения виновным в Ходжалинском геноциде быть не должно: "Те армянские политики, которые отдавали соответствующие преступные приказы, те армянские военнослужащие, которые эти приказы выполняли, те армянские террористы, которые участвовали в этих событиях, должны понести заслуженную ответственность. Это преступление против человечности, это зверское военное преступление, которое не имеет срока давности".