Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне - эпохальная дата в современной истории, потому что впервые в практике разрешения подобного рода конфликтов силой оружия в ответ на армянскую провокацию Азербайджан осуществил операцию "Железный кулак". В хо

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне - эпохальная дата в современной истории, потому что впервые в практике разрешения подобного рода конфликтов силой оружия в ответ на армянскую провокацию Азербайджан осуществил операцию "Железный кулак". В ходе контрнаступления противник был разгромлен и капитулировал.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (РФ) Игорь Коротченко.

"Безусловно, эта победа стала результатом десятилетий упорного государственного строительства, создания одной из лучших армий современного мира. Азербайджан сумел построить эффективную диверсифицированную экономику, создать политическую систему адаптированную под решение государственных задач. Все это характеризует 20 лет нахождения у власти президента Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев сплотил общество для достижения общей победы. Поздравляю азербайджанский народ с этой выдающейся датой в национальной истории", - заключил политолог.