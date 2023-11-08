О нас

Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны

Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны Победа Азербайджана во Второй карабахской войне - эпохальная дата в современной истории, потому что впервые в практике разрешения подобного рода конфликтов силой оружия в ответ на армянскую провокацию Азербайджан осуществил операцию "Железный кулак". В хо
Карабах
8 ноября 2023 г. 12:19
Коротченко: Победа Азербайджана - эпохальная дата в современной истории страны

Победа Азербайджана во Второй карабахской войне - эпохальная дата в современной истории, потому что впервые в практике разрешения подобного рода конфликтов силой оружия в ответ на армянскую провокацию Азербайджан осуществил операцию "Железный кулак". В ходе контрнаступления противник был разгромлен и капитулировал.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (РФ) Игорь Коротченко.

"Безусловно, эта победа стала результатом десятилетий упорного государственного строительства, создания одной из лучших армий современного мира. Азербайджан сумел построить эффективную диверсифицированную экономику, создать политическую систему адаптированную под решение государственных задач. Все это характеризует 20 лет нахождения у власти президента Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев сплотил общество для достижения общей победы. Поздравляю азербайджанский народ с этой выдающейся датой в национальной истории", - заключил политолог.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Korotchenko: Azerbaijan's Karabakh victory - epoch-making date in modern history
Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Azərbaycanın qələbəsi ölkənin müasir tarixində çox əhəmiyyətli hadisədir”

Экслюзивные новости

Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi