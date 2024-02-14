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Коротченко: Ответ Азербайджана на провокацию на границе был адекватным и оправданным

Коротченко: Ответ Азербайджана на провокацию на границе был адекватным и оправданным Стрельба по азербайджанским позициям велась прицельно, с намерением причинить максимальный урон. При этом возникает вопрос, где наблюдатели европейской наблюдательной миссии, почему они не зафиксировали преступные действия с армянской стороны.
Карабах
14 февраля 2024 г. 17:09
Коротченко: Ответ Азербайджана на провокацию на границе был адекватным и оправданным

Стрельба по азербайджанским позициям велась прицельно, с намерением причинить максимальный урон. При этом возникает вопрос, где наблюдатели европейской наблюдательной миссии, почему они не зафиксировали преступные действия с армянской стороны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко, комментируя провокации Армении на границах с Азербайджаном.

Эксперт отметил, что лишь жесткое реагирование способно поставить на место тех, кто со стороны Армении занимается подобного рода провокациями.

"То, что произошло - лишнее свидетельство, что миссия ЕС в Армении первую очередь действует в интересах Еревана, она ничего не видит и не слышит ничего при подобных вылазках. В этих условиях ответ со стороны Азербайджана носят легитимный характер, полностью укладывается в логику международного права. Очевидно, что лишь жесткое реагирование способно поставить на место тех, кто со стороны Армении занимается подобного рода провокациями и привести в норму оперативную обстановку вдоль линии условной армяно-азербайджанской границы", - добавил он.

По его словам, расчет армянской стороны был "втянуть азербайджанские силовые структуры в масштабное противостояние, а дальше позволить наблюдателям Евросоюза во всем случившимся обвинить Азербайджан". Но азербайджанская сторона правильно среагировала на ситуацию - точное огневое подавление позиции противника без разрастания инцидента, отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: Azərbaycanın sərhəddəki təxribata cavabı adekvat və haqlı idi

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