    Константин Леорик: Масштабы строительства в Карабахе изменили облик региона

    Карабах
    • 26 марта, 2026
    • 13:13
    Константин Леорик: Масштабы строительства в Карабахе изменили облик региона

    Темпы восстановления и масштабы строительства в Карабахе заметно изменили облик региона за последние годы.

    Как сообщает Report, об этом заявил путешественник из Украины Константин Леорик, посещающий освобожденные территории Азербайджана в составе международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса.

    "Это моя вторая поездка в Карабах - впервые я был здесь (в Агдаме - ред.) четыре года назад. Тогда это фактически был город-призрак: работы только начинались, расчищались площадки. Сейчас же я вижу уже целые готовые кварталы", - отметил он.

    Леорик подчеркнул, что последствия войны невозможно воспринимать без эмоций.

    "Горько видеть разрушения, которые приносит война. В моей стране тоже идет война, и я понимаю это на человеческом уровне. Здесь были чьи-то дома, у людей была обычная, счастливая жизнь. Самое важное - человеческая жизнь, все остальное второстепенно", - сказал он.

    Путешественник добавил, что еще со школьных лет был знаком с Карабахом заочно.

    "Я помню, что это был цветущий край, город-сад. Даже в школе делал проект по Азербайджану, изучал города, включая Агдам. Поэтому сегодня особенно тяжело видеть разрушения", - отметил он.

    Константин Леорик добавил, что будет рад вновь посетить регион и увидеть его дальнейшее восстановление.

    Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

    Константин Леорик Международные путешественники Клуб путешественников NomadMania Карабах и Восточный Зангезур Гарри Митсидис
    Ты - Король

