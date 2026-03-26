    Казуто Матсумото рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Агдаме

    26 марта, 2026
    • 13:21
    Казуто Матсумото рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Агдаме

    Город Агдам, известный как "Хиросима Кавказа", производит сильное эмоциональное впечатление на иностранцев.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил путешественник из Японии Казуто Матсумото, посещающий освобожденные территории Азербайджана в составе международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania Гарри Митсидиса.

    "Это моя третья поездка в Азербайджан, но впервые я смог посетить Карабах. Я очень рад, что оказался здесь", - отметил он.

    Говоря о своих впечатлениях от Агдама, который нередко сравнивают с Хиросимой из-за масштабов разрушений, Матсумото подчеркнул, что увиденное вызывает у него глубокие чувства.

    "Я из Японии, и, конечно, такие места воспринимаются особенно остро. Мне очень грустно видеть последствия разрушений (совершенных армянами в период оккупации города - ред.). Но я надеюсь, что с этого момента мир будет сохраняться и подобные события больше не повторятся", - отметил он.

    Казуто Матсумото выразил надежду на устойчивый мир в регионе и подчеркнул важность сохранения стабильности.

    Kazuto Matsumoto Ağdamda gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb
