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Камбоджа готова сотрудничать с Азербайджаном в разминировании

Камбоджа готова сотрудничать с Азербайджаном в разминировании Камбоджа готова делиться с Азербайджаном своим опытом в разминировании.
Карабах
1 апреля 2022 г. 12:01
Камбоджа готова сотрудничать с Азербайджаном в разминировании

Камбоджа готова делиться с Азербайджаном своим опытом в разминировании.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам гендиректор Центра по очистке мин Камбоджи Прак Сомати (Prak Somathy).

По словам гендиректора Центра, Камбоджа также столкнулась с проблемой минного загрязнения своих территорий и получила поддержку ПРООН.

"Мы ведем работу и сотрудничаем с другими странами и делимся своим опытом в сфере разминирования, с Азербайджаном в том числе. Мы готовы принять участие в работе по очистке территорий от мин на Южном Кавказе", - заявил П. Сомати.

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