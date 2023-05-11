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Известные путешественники из скандинавских стран прибыли в Карабах

Известные путешественники из скандинавских стран прибыли в Карабах Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур.
Карабах
11 мая 2023 г. 09:24
Известные путешественники из скандинавских стран прибыли в Карабах

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) прибыла в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Report, прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Поездка начнется с Физулинского района. Ожидается, что путешественники также понаблюдают за процессом разминирования в Физули.

После известные путешественники посетят Азыхскую пещеру в Ходжавендском районе.

Далее они отправятся в Агдам, побывают в Суговушане.

Группу возглавляет Бенгт Хильдебранд, который представлен в совете директоров "Клуба 100". Этот престижный региональный клуб известен тем, что объединяет иностранных путешественников только скандинавского происхождения.

Эта поездка имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в рамках "темного туризма".

Напомним, крупнейшие международные туристические сети мира - ETIC, MTP, TCC, NomadMania ранее посетили освобожденные территории Азербайджана.

Ранее за последние два года были организованы 6 поездок в Карабах и Восточный Зангезур. В рамках этих поездок освобожденные территории посетили более 200 известных путешественников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSkandinaviya ölkələrindən məşhur səyahətçilərin Qarabağa səfəri başlayıb
Версия на английском языке ФотоFamous travelers from Scandinavian countries arrive in Karabakh

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