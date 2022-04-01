Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей

Институт наследия Маршалла США предоставит Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) пять специально обученных собак для обнаружения наземных мин в июне.
Об этом Report заявила исполнительный директор Института наследия Маршалла (MLI) Элиc Беккер.
"Мы работаем над тем, чтобы помочь ANAMA в их усилиях по разминированию, предоставляя специально обученных собак для обнаружения наземных мин.
Мы являемся долгосрочными партнерами ANAMA, и с 2005 года предоставили Агентству 60 собак. С августа 2021 года по настоящее время мы предоставили 20 собак, сейчас еще 5 находятся на обучении и будут доставлены в июне", - заявила Э. Беккер.