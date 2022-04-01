О нас
Аудио новости

Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей

Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей Об этом Report заявила исполнительный директор Института наследия Маршалла (MLI) Элиc Беккер.
Карабах
1 апреля 2022 г. 13:44
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей

Институт наследия Маршалла США предоставит Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) пять специально обученных собак для обнаружения наземных мин в июне.

Об этом Report заявила исполнительный директор Института наследия Маршалла (MLI) Элиc Беккер.

"Мы работаем над тем, чтобы помочь ANAMA в их усилиях по разминированию, предоставляя специально обученных собак для обнаружения наземных мин.

Мы являемся долгосрочными партнерами ANAMA, и с 2005 года предоставили Агентству 60 собак. С августа 2021 года по настоящее время мы предоставили 20 собак, сейчас еще 5 находятся на обучении и будут доставлены в июне", - заявила Э. Беккер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi