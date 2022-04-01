Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей

Об этом Report заявила исполнительный директор Института наследия Маршалла (MLI) Элиc Беккер.

Институт наследия Маршалла США предоставит Агентству Азербайджана по разминированию (ANAMA) пять специально обученных собак для обнаружения наземных мин в июне.

Об этом Report заявила исполнительный директор Института наследия Маршалла (MLI) Элиc Беккер.

"Мы работаем над тем, чтобы помочь ANAMA в их усилиях по разминированию, предоставляя специально обученных собак для обнаружения наземных мин.

Мы являемся долгосрочными партнерами ANAMA, и с 2005 года предоставили Агентству 60 собак. С августа 2021 года по настоящее время мы предоставили 20 собак, сейчас еще 5 находятся на обучении и будут доставлены в июне", - заявила Э. Беккер.