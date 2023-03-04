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Иностранные журналисты посетили Физули и мечеть в селе Мердинли

Иностранные журналисты посетили Физули и мечеть в селе Мердинли Группа иностранных журналистов, освещавшая саммит Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, в рамках поездки в Физулинский район посетила мечеть в селе Мердинли.
Карабах
4 марта 2023 г. 16:11
Иностранные журналисты посетили Физули и мечеть в селе Мердинли

Группа иностранных журналистов, освещавшая саммит Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, в рамках поездки в Физулинский район посетила мечеть в селе Мердинли.

Как сообщает Report, советник специального представительства президента в Карабахском экономическом районе (за исключением Шушинского района) Араз Иманов рассказал представителям зарубежных СМИ, что в результате армянской оккупации из десятков существовавших в Карабахе мечетей уцелели лишь несколько из них. При этом мечети были осквернены - армяне держали в них скот и свиней.

"Мы не реставрируем эту мечеть, потому что хотим, чтобы гости сами увидели, во что ее превратили армяне. Как вы видите, здесь много земель, пригодных для ведения сельского хозяйства и содержания скота. Но они использовали для этого мечети",- сказал Иманов.

Далее журналисты побывали у водохранилища на реке Кёнделен.

Как отметил А. Иманов, водохранилища в Карабахе можно было бы использовать во благо - для сельского хозяйства, орошения и т.д., однако армяне за 30 лет оккупации азербайджанских территорий разрушали их.

По его словам, в связи с этим одной из главных проблем этого района стало изменение направления рек: "Вот почему этот район засушливый. Здесь не осталось зелени и деревьев. Все они были уничтожены".

Представители зарубежных СМИ также посетили центр Физули, где им была представлена информация и фотографии видов города до разрушения.

Напомним, накануне иностранные журналисты также посетили Агдам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici jurnalistlər Füzuliyə və Merdinli kənd məscidinə baş çəkib
Версия на английском языке ФотоForeign journalists visit Fuzuli and mosque in Mardinli

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