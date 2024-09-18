Иностранные дипломаты побывали на заводе минеральных вод "Истису" в Кялбаджаре

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты посетили недавно введенный в эксплуатацию завод минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе, где понаблюдали за производственным процессом.

Аккредитованные в Азербайджане дипломаты в рамках визита в Кяльбаджарский район посетили недавно введенный в эксплуатацию завод минеральных вод "Истису", где понаблюдали за производственным процессом.

Как передает Report, представителям дипкорпуса дали подробную информацию о работе завода, его мощности и роли в восстановлении экономического потенциала региона.

Дипломаты ознакомились с полным циклом производства минеральных вод, начиная от добычи и очистки природных источников, до их розлива в бутылки и подготовки к экспорту.

В ходе визита подчеркивалось, что завод "Истису" играет важную роль в восстановлении промышленности и создании новых рабочих мест в Кяльбаджарском районе, а его продукция уже востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Напомним, что 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода минеральных вод "Истису" в Кяльбаджарском районе.