Ильхам Алиев: Власти Армении должны начать говорить правду своему народу

Ни власти, ни оппозиция Армении не намерены не то, что говорить позитивно об Азербайджане, но хотя бы даже нейтрально

"Если мы говорим о постконфликтной ситуации, то нам необходимо сконцентрироваться на некоторых элементах будущего процесса примирения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

"Но был очень долгий период намеренной политики демонизации Азербайджана, представляя азербайджанцев как врагов, как тех, кто оккупировал Армению или Карабах. Возможно для общества нужно время, чтобы понять не только то, что мы сделали во время войны, но и после нее. Мы вернули армянской стороне более 1 500 тел солдат и все еще принимаем участие в их поиске совместно с российскими миротворцами. По окончании Первой Карабахской войны у нас было почти 4 тыс. пропавших без вести солдат, и никто из них не был возвращен. Вот это и есть разница".

Ильхам Алиев также подчеркнул, что азербайджанская сторона предоставляет российским миротворцам транспортно-логистическую помощь посредством своей железной дороги для облегчения гуманитарных вопросов.

"Я могу привести и другие примеры. Мы разрешили "Газпрому" поставлять газ в Армению посредством нашей территории, потому что на российской территории ведутся ремонтные работы. Мы могли бы сказать "нет", но сказали "да". Это очередной знак, жест. Мы также разрешили армянам пользоваться 21 километром нашей дороги в Губадлы и Зангилане, мы не заблокировали ее. А они разрешили нам пользоваться хоть одним метром дороги во время оккупации? Это не просто жест с нашей стороны, это намеренная политика переворачивания страницы войны… В этом смысле мы ожидаем большего от гражданского общества Армении, так как ни власти, ни оппозиция Армении не намерены не то, что говорить позитивно об Азербайджане, но хотя бы даже нейтрально. Потому что это концепт азербайджанофобии, десятилетия культивации ненависти к азербайджанцам, лишая их (армян – ред.) права. Я считаю, что они должны начать говорить правду армянскому народу, потому что война уже осталась в истории, конфликт урегулирован и нам необходимо смотреть в будущее", - подытожил он.