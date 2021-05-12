Ильхам Алиев посетил восстановленный в Шуше родник "Хан гызы"

Глава государства и члены его семьи выпили воды из родника

12 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали на восстановленном роднике "Хан гызы" в Шуше.

Как сообщает Report, глава государства и члены его семьи выпили воды из родника.

"Мы восстановили родник "Хан гызы Натаван". В прошлый раз в январе, находясь в Шуше, я сказал, что мы восстановим родник Натаван. Родник вновь будет передан в распоряжение жителей и гостей. Ненавистный враг осушил этот и все остальные родники. Это говорит о том, что Шуша всегда была чужим городом для армян. Сейчас Шуша возрождается, восстановлен один из ее символов – родник "Хан гызы". Сегодня я выпил воду из этого родника", - сказал президент Ильхам Алиев.