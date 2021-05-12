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Ильхам Алиев посетил восстановленный в Шуше родник "Хан гызы"

Ильхам Алиев посетил восстановленный в Шуше родник "Хан гызы" Глава государства и члены его семьи выпили воды из родника
Карабах
12 мая 2021 г. 15:40
Ильхам Алиев посетил восстановленный в Шуше родник Хан гызы
Ильхам Алиев
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12 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали на восстановленном роднике "Хан гызы" в Шуше.

Как сообщает Report, глава государства и члены его семьи выпили воды из родника.

"Мы восстановили родник "Хан гызы Натаван". В прошлый раз в январе, находясь в Шуше, я сказал, что мы восстановим родник Натаван. Родник вновь будет передан в распоряжение жителей и гостей. Ненавистный враг осушил этот и все остальные родники. Это говорит о том, что Шуша всегда была чужим городом для армян. Сейчас Шуша возрождается, восстановлен один из ее символов – родник "Хан гызы". Сегодня я выпил воду из этого родника", - сказал президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşada bərpa edilən “Xan qızı” bulağında olub

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